Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Okullar ne zaman açılacak? Bu sorunun yanıtı, son haftaların en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin ve öğrencilerini merakını giderdi.

"OKULLARI GÜVENLE AÇACAĞIZ"

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Haftalardır "Okulları birlikte açacağız" çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte okulları güvenle açacağız." dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki haftalarda yaptığı açıklamada, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' demişti.

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