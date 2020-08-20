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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili bir açıklama daha yayınladı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü 'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi." denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:47 ABONE OL
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağarada ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatların imha edildiğini açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Bulunan silah, mühimmat ve sığınaklar imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet antitank mühimmatı, 15 adet havan mühimmatı, 1 çuval amonyum nitrat, 1 bidon benzin ve 1 adet termal şemsiye ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği bildirildi.

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi
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