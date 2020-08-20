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Son dakika: Valiliği'nden mangal açıklaması!

Valiliği: Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:58 Son Güncelleme: 20.8.2020 18:02 ABONE OL
Son dakika: Ankara Valiliği'nden mangal açıklaması!

Ankara Valiliği: Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır.

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Son dakika: Ankara Valiliği'nden mangal açıklaması!
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