SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda flaş açıklamalar

Son dakika, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti ilk günkü samimiyet ile 19 yılın heyecanı ve tecrübesi ile yürüyüşünü devam ettiriyor. Bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 2002'den AK Parti'ye hizmeti geçmiş, oy vermiş herkese teşekkür ediyorum. Ahirete intikal etmiş olanlara rahmet diliyorum.

Bize bu aziz millete hizmet etme bahtiyarlığını veren Allah'a hamd-u senalar ediyoruz.

10.5 milyonu aşan üye ile ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Tüm seçimlerde açık ara milletimizin övgüsüne mazhar olmuş bir partiyiz. 19 yıl gibi kısa bir sürede başarıdan başarıya ülkemizi taşımız bir hareketiz.

19 yılı hizmetler ve eserler ile, tarihi nitelikteki katkılarla, yani alnımızın akıyla geride bıraktık. Siyasette, diplomasi, enerji ve savunmada uzun süre fetret devri yaşayan ülkemizi ayağa kaldırdık.

Başardığımız her şeyi önce Allah'ın iznine, sonra bu kutlu davada yaptığımız fedakarlığa borçluyuz. Milletimiz 19 yıldır büyük bedeller ödedi. İhanetlerden, terör saldırılarına kadar pek çok badire ile karşılaştık. Ama şantajlara pirim vermedik, vazgeçmedik. Hep daha çok çalıştıki daha çok gayret gösterdik. Biz makam sevdası ile değil, hizmet aşkı ile yola çıktık. Bizim yolumuz, Şeyh Edabalilerin, Yavuzların yoludur.

Bizim yolumuz, Hz. Mevlana'nın muhabbet yoludur. Bizim yolumuz, fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur. Bizim yolumuz 15 Temmuz gecesi göğüslerini kurşunlara siper eden kahramanların yoludur. Demokrasi, şefkat, adalet yoludur bizim yolumuz...

Uzun, ince ve meşakkatli yolda pekçok kez sınandık. Tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Ama milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.