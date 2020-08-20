Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

Rana B. "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Görevli memura hakaret" suçlarından müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade vermişti. Önceki gün saat 18.20 sıralarında arkadaşı Zeynep K. ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada Rana B., görev başında olan iki polis tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen hakaret ettiği iddia edilen ve maske takmama tutumunu devam ettiren Rana B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürmek isteyen polisler ile kadın arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansımıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Rana B.'nin olay esnasındaki hareketlerine ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlara vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Farklı etiketler altında, dakikalar içersinde çok sayıda tweet atıldı.