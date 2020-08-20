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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

: takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan B.'nin paylaşımları tepki topladı

Haberi... takmadığı tespit edilen B. isimli kadın, yapılan ikazlara rağmen polislerin uyarılarını dikkate almadığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenmişti. Polise mukavemet göstermesi nedeniyle, emniyet güçleri kelepçe takarken yaşanan arbede bir cep telefonu kamerasına yansımıştı. Sosyal medyada, söz konusu kadının tutumu ve olay sonrası yaptığı paylaşımlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 00:55 Son Güncelleme: 21.8.2020 01:25 ABONE OL
Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

B. "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Görevli memura hakaret" suçlarından müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade vermişti. Önceki gün saat 18.20 sıralarında arkadaşı Zeynep K. ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada Rana B., görev başında olan iki polis tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen hakaret ettiği iddia edilen ve takmama tutumunu devam ettiren Rana B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürmek isteyen polisler ile kadın arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansımıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Rana B.'nin olay esnasındaki hareketlerine ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlara vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Farklı etiketler altında, dakikalar içersinde çok sayıda tweet atıldı.

Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan B.'ye polisler ceza kesmiş ve uyarıldığı tutumunu devam ettirmesi sonucu polisler Rana B. ve arkadaşı Zeynep K.'yi gözaltına almıştı.

Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı | Video

Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

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Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

Şüphelilerin gözaltına alınması sırasında yaşanan gerginlik de sosyal medyada gündem olmuştu.

Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

İstanbul Valiliği de bugün olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

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Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı

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Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı
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Son dakika: Maske takmamakta direndiği ve hakaret ettiği için gözaltına alınan Rana B.'nin paylaşımları tepki topladı
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