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: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

haberi: ile arasındaki sorunu, her alanda gerilimi artırdı. Yunanistan'ın, Mısır ile MEB anlaşması imzalayarak Türkiye'yi karaya hapsetme planı, Oruç Reis çıkarması ile darmadağın edildi. Yunanistan, Türkiye'ye karşılık veremezken, provokatif hamleler ile ortamı iyice gerdi. Gerilim bu kez dijital ortama sıçradı. Türk hackerlar, Yunanistan ordusunun da arasında bulunduğu onlarca sitedeki bilgileri ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:36 Son Güncelleme: 20.8.2020 17:46 ABONE OL
SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

'nin 'deki çıkarlarını kararlı bir şekilde savunması ve 'a haddini bildirmesinin ardından gerilim tırmanmıştı. Doğu Akdeniz'de provokasyona soyunan Yunan fırkateyni Limnos'a, T.C.G Kemal Reis gereken cevabı vererek, onarıma göndermişti. Yunanistan o günden beri sahada varlık gösteremezken, AB, BM, NATO, Almanya, Fransa, İsrail başta olmak üzere birçok yerden yardım isteyerek sorunu çözmeye çalışıyor. Gerilim iki ülke arasında düşmezken, Türk hackerlar da sürece dahil oldu. Yunanistan istihbaratı da dahil olmak üzere birçok kritik hesaptaki bilgiler ele geçirildi.

SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

YUNANLAR ŞOKE OLDU

Yunan kullanıcılar devlet kurumlarının ana sayfasına girdiği zaman karşılarında hem Türkçe hem İngilizce yazılan 'Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var' mesajıyla karşılaştılar.

SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

YUNAN İSTİHBARATI DA HACKLENDİ

Yunan gazetesi Kathimerini'nin iddiasına göre; Türk hackerların hacklediği siteler arasında Yunan İstihbarat Servisi de bulunuyor. Gazetede çıkan açıklamaya göre; Türk hackerlar ülkemiz hakkında negatif içerikler üreten sitelere hacklemeye devam edecekler

SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

DAHA ÖNCE DE BAKAN YARDIMCISI HACKLENMİŞTİ

Bu, Türk hackerların 'da bulunan resmi kurumları ilk hedef alışı değil. 2019 yılında da o dönemki Spor Bakan Yardımcısı olan Giorgos Vasiliadis'in İnstagram hesabı hacklenmiş Ayasofya Camii ile Hacker grubunun görseli sayfada uzunca bir süre kalmıştı.

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SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...
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