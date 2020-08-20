SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını kararlı bir şekilde savunması ve Yunanistan'a haddini bildirmesinin ardından gerilim tırmanmıştı. Doğu Akdeniz'de provokasyona soyunan Yunan fırkateyni Limnos'a, T.C.G Kemal Reis gereken cevabı vererek, onarıma göndermişti. Yunanistan o günden beri sahada varlık gösteremezken, AB, BM, NATO, Almanya, Fransa, İsrail başta olmak üzere birçok yerden yardım isteyerek sorunu çözmeye çalışıyor. Gerilim iki ülke arasında düşmezken, Türk hackerlar da sürece dahil oldu. Yunanistan istihbaratı da dahil olmak üzere birçok kritik hesaptaki bilgiler ele geçirildi.
YUNANLAR ŞOKE OLDU
Yunan kullanıcılar devlet kurumlarının ana sayfasına girdiği zaman karşılarında hem Türkçe hem İngilizce yazılan 'Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var' mesajıyla karşılaştılar.
YUNAN İSTİHBARATI DA HACKLENDİ
Yunan gazetesi Kathimerini'nin iddiasına göre; Türk hackerların hacklediği siteler arasında Yunan İstihbarat Servisi de bulunuyor. Gazetede çıkan açıklamaya göre; Türk hackerlar ülkemiz hakkında negatif içerikler üreten sitelere hacklemeye devam edecekler
DAHA ÖNCE DE BAKAN YARDIMCISI HACKLENMİŞTİ
Bu, Türk hackerların Yunanistan'da bulunan resmi kurumları ilk hedef alışı değil. 2019 yılında da o dönemki Spor Bakan Yardımcısı olan Giorgos Vasiliadis'in İnstagram hesabı hacklenmiş Ayasofya Camii ile Hacker grubunun görseli sayfada uzunca bir süre kalmıştı.