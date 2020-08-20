SON DAKİKA: Miço şokta! T.C.G Kemal Reis'ten sonra bir tokat daha! Yunan istihbaratı da listede...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını kararlı bir şekilde savunması ve Yunanistan'a haddini bildirmesinin ardından gerilim tırmanmıştı. Doğu Akdeniz'de provokasyona soyunan Yunan fırkateyni Limnos'a, T.C.G Kemal Reis gereken cevabı vererek, onarıma göndermişti. Yunanistan o günden beri sahada varlık gösteremezken, AB, BM, NATO, Almanya, Fransa, İsrail başta olmak üzere birçok yerden yardım isteyerek sorunu çözmeye çalışıyor. Gerilim iki ülke arasında düşmezken, Türk hackerlar da sürece dahil oldu. Yunanistan istihbaratı da dahil olmak üzere birçok kritik hesaptaki bilgiler ele geçirildi.