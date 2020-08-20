Son dakika: MSB'den flaş operasyon açıklaması: 4 terörist etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.