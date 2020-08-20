Son dakika: MSB'den flaş operasyon açıklaması: 4 terörist etkisiz hale getirildi...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/BBcTaMmbbA