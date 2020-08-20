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Son dakika: 'den flaş ORUÇREİS açıklaması

: ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin ’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.

Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:52 Son Güncelleme: 20.8.2020 18:16 ABONE OL
Son dakika: MSB'den flaş ORUÇREİS açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Son dakika! MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması | Video

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: MSB'den flaş ORUÇREİS açıklaması
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