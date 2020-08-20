Son dakika: MSB'den flaş ORUÇREİS açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Son dakika! MSB'den flaş Oruç Reis açıklaması | Video
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/6bM8L5RCnW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020