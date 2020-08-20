Son dakika! Servislerde yeni dönem başlıyor! Eylül'de yürürlüğe giriyor

Okul servis şoförleri için 3 Eylül itibarıyla yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Hürriyet'in haberine göre bu belgeyi almak için girilecek sınavın önşartları ise psikoteknik test raporuna sahip olmak ve Türk Ceza Kanunu'nun belirli maddelerinden hüküm giymemek olacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Henüz servis şoförlerinin yüzde 1'i aldı bu belgeyi, yüzde birin bile altında olabilir. Son dakikaya bırakmayın, alın bu belgeleri" dedi.

2017'DE DÜZENLEME YAPILDI

2017 yılında çıkarılan 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' kapsamında okul servis araçlarını kullanan şoförlere, 3 Eylül 2020'ye kadar, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi alma şartı getirildi. Mesleğin yeterlilik standartları ise, MYK tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'yla (TŞOF) birlikte hazırlanarak yayınlandı. Birçok kuruma da, mesleki yeterlilik belgesi vermesi için yetki tanındı.

Bu sisteme göre, okul servis şoförlüğüne devam etmek isteyenlerin yetkili kuruluşlarca hazırlanan hem teorik, hem de uygulamalı sınavları geçmeleri gerekiyor. Sınavı geçemeyen adaylara ise bir sınav hakkı daha tanınınıyor. Sınava girecek olan adayların ise sürücü belgesinin yanı sıra, yetkili bir merkezden alınmış 'psikoteknik test raporu'na sahip olması ve belli suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemesi gerekiyor. Bu suçlar da, Türk Ceza Kanunu'nun 'cinsel saldırı' başlıklı 102.,'çocukların cinsel istismarı' başlıklı 103., 'reşit olmayanla cinsel ilişki' başlıklı 104., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' başlıklı 109., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' başlıklı 188., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' başlıklı 190., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' başlıklı 191., 'fuhuş' başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'sarhoşluk' başlıklı 35. maddelerindeki suçlar olarak sıralanıyor.

40 BİNİN ÜZERİNE SERVİS ŞOFÖRÜ VAR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise, servis şoförlerine 'gecikmeyin' uyarısında bulundu. Şu anda kadar çok fazla belge alan şoför olmadığını dikkati çeken Bendevi Palandöken, "Okulların açılması yeni alınan bir kararla 21 Eylül'e ertelendi. Pandemi ve sonrasında yaşanan bu gecikmeler, ister istemez servis şoförlerimizde bir moral bozukluğu oluşturdu. Herkes zor günlerden geçiyor. Okulların nasıl devam edeceğine ilişkin bir belirsizlik söz konusu. Bu da belge alımlarına yansıdı. Servis şoförlerinin yüzde 1'i kadarı, hatta daha azı şu ana kadar belge aldı. Biz biraz da millet olarak 'son dakikacıyız' ama bu işi son dakikaya bırakmayalım. Halen 40 binin üzerinde servis şoförü var. Toplamda ise 55 bin servis aracı gözüküyor. Bu belgeler çok dikkatli izlenecek. Denetimleri çok sıkı olacak. Bu nedenle sonradan canınız sıkılmasın, belgenizi alın, kafanız rahat olsun. Herkesin güvenle işini yapabilmesi, mesleğin hak ettiği saygınlığı görmesi için bu belgeler önemli" ifadelerini kullandı.

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