Son dakika: Yalnızca hırsız değil, vicdansız! Özel ekipler böyle yakaladı...

Kağıthane polisi özel ekiple iz sürdü

Bunun üzerine özel bir ekip kurarak şüphelinin kaçış güzergahına yönelik yapılan kamera çalışması yapan Kağıthane polisi, şahsın Fatih Şehremini Mahallesi Büyüksaray Meydanına gittiğini tespit etti. Dedektif gibi iz süren polis, elde edilen görüntülerden önceki benzer suçları işleyen kişileri araştırarak çevreden de sorgu yaptı. Şüphelinin Ş.İ. olduğunu belirleyen Kağıthane polisi, Esenler'de şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



