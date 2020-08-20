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Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor! Atak helikopterlerimiz tetikte

'nın Kaş ilçesinde Türk fırkateyni, 'ın önünde ise Yunan fırkateyninin bekleyişi sürüyor. Bugün bölgede 3 askeri helikopter de alçak uçuş yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:15 Son Güncelleme: 20.8.2020 15:25 ABONE OL
Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor! Atak helikopterlerimiz tetikte

Türkiye'nin 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn Kaş ilçesindeki Limanağzı önünde, Yunan fırkateyni ise Meis Adası önünde bekleyişini sürdürüyor.

4 GÜN ARADAN SONRA ATAK HELİKOPTERLERİMİZ DE BÖLGEDE

Bölgede 4 gün aradan sonra bu sabah 3 askeri helikopter, Kaş üzerinde alçak uçuş yaptı. Helikopterler, Meis Adası önlerinden geçiş yaparken, bunlardan biri Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı piste indi. Diğer 2 helikopter ise bölgeden ayrıldı. Türk ve Yunan fırkateylerinin, bölgeden zaman zaman seyre çıktıkları da görüldü.

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Türk fırkateyni Kaş'ta, Yunan fırkateyni Meis önünde bekliyor! Atak helikopterlerimiz tetikte
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