Van’dan İstanbul’a dev sevkiyat! Operasyonla darbe vuruldu: 27 kilo ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Van'ın İstanbul istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen araç durduruldu.

Araçta ekiplerce ve narkotik köpeği tarafından detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, aracın içerisine zulalanmış şekilde 55 paket halinde 27 kilo 255 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Samsun Emniyeti operasyon ardından sosyal medya hesabından, "Narkotik birimimizce Van ilinden İstanbul ili istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı bilgisi edinilen araçta yapılan aramada 55 paket halinde 27 kg 255 gr ağırlığında eroin maddesi ele geçirilmiştir" dedi.