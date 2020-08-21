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: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak

Sağlık Bakanı , 'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 17:33 ABONE OL
Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak
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