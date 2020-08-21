Bakan Koca: Günlük vaka sayısı 1400’ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. 882 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.3 ile düşüşünü sürdürürken, ağır hasta sayısı 735'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 haftadaki ortalaması bin 245 olan yeni vaka sayımız, bin 400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" paylaşımını yaptı. ANKARA