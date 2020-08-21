Bayburt’ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara kısıtlama getirildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda korona virüs salgınının tüm dünyada can kayıplarına neden olmaya devam ettiği bildirildi. Salgında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimselere yönelik temel risk unsurunun insan hayatına etki edebilecek sağlık problemleri olduğuna dikkat çekilerek önlemlere istisnasız uyulmasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Kurulun bu gelişmeler etrafında aldığı yeni kararlara göre 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kimselerin düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, birinci derece yakınlar hariç olmak üzere cenaze, taziye ve pazaryeri ile sosyal faaliyetler gibi toplu yaşam alanlarına girmeleri kısıtlandı.

Alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde kurulacak "Mahalle Denetim Ekipleri" ile takip çalışmaları gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak olan İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde "Mahalle Denetim Ekiplerinin" oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin (5, 7, 9, 11 temsilci şeklinde) ve kolluk ekiplerinin bu ekiplere katılımı ile mahalle bazlı takip çalışmalarının yürütülmesine,

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, cenaze, taziye, (1. derece yakınları hariç) pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına,

Yukarıda belirtilen tedbire uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."