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'dan Karadeniz'de keşfedilen doğa gaza ilişkin paylaşım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , "Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğal gazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 16:32 Son Güncelleme: 21.8.2020 16:36 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Karadeniz'de keşfedilen doğa gaza ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün aldığımız müjde, yıllardır Türkiye sevdasıyla sürdürülen titiz çalışmaların ve doğru enerji politikalarının bir sonucudur. Tohumları Berat Albayrak Bakanımız döneminde atılan ve daha sonra Fatih Dönmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, güzel bir meyve verdi.

Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğal gazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

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Emine Erdoğan'dan Karadeniz'de keşfedilen doğa gaza ilişkin paylaşım
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