Emine Erdoğan’ın denize saldığı carettalardan ilk sinyal geldi

Antalya'nın Patara Sahili'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla uydu izleme cihazı takılarak denize salınan Patara, Belkıs ve Likya isimli carettalar ile Kaş isimli yeşil deniz kaplumbağasından, ilk sinyaller alındı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) uzman ekibi tarafından tedavi edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle çip takılan, 'Belkıs', 'Patara' ve 'Likya' isimleri verilen ergin carettalar ile 'Kaş' ismi verilen genç yeşil deniz kaplumbağasından ilk sinyaller Patara açıklarından geldi. Uydu takip cihazıyla izlenen üç carettadan gelen ilk sinyallere göre, Emine Erdoğan'ın ismini verdiği Belkıs ile Patara isimli kaplumbağa denize salındıkları Patara Plajı'nın doğu tarafına ilerlerken, Likya'nın ise batıda Fethiye açıklarına doğru yöneldiği görüldü. Carettalar, 24 saat izlenebilecek.