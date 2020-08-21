‘Milletimiz kirli işbirliği ile ilgili açıklama bekliyor’

ABD başkan adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin açıklamalarını değerlendiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın konuşmasında kirli bir işbirliği iması var. Bu imayla ilgili millet açıklama bekliyor" dedi. Altun, şöyle konuştu: "Bu 7-8 aylık süreçte Türkiye siyaseti muhalefet kanadından gelen 'darbe' imalı söylemlerle karşı karşıya kaldı. Tepkiyi Biden yerine Sayın Cumhurbaşkanımıza neden gösterdilerse zamanlama tartışmasını da aynı sebeple başlattılar. Zamanlamayla ilgili hesap verecek birileri varsa bu devletin görevlileri değil, Biden'ın mesajının muhataplarıdır. ABD başkan adayının açıkça işbirlikçi olarak kodladığı bir muhalefet, özeleştiri yapacağına hedef şaşırtmaya çalışıyor."