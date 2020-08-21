Son dakika: Bir aşı müjdesi daha geldi! En önemli çalışmalardandı...

Corona virüs aşısını geliştirmek için dünya genelinde yarış devam ediyor.

Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer firmaları tarafından ortak geliştirilen Covid-19 aşısı için önemli bir açıklama yapıldı.

Aşının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği bildirildi. ABD'de yapılması beklenen incemelede geliştirilen aşının ülkedeki düzenlemelere uygunluğu incelenecek. Başka bir ifadeyle corona virüs aşısına bir adım daha yaklaşılmış olacak.