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Son dakika: ’nün Deniz Kuvvetleri Yapılanması'na ağır darbe

Son dakika: 'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye getirilirken şüphelilerden 21’i tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:49 ABONE OL
Son dakika: FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Yapılanması'na ağır darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından sabah saatlerinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı verilmişti. Düzenlenen operasyon kapsamında 16 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 62 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK

İstanbul2da gözaltına alınan 30 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri sonrası şüphelilerden 21'i tutuklamaya sevk edilirken 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer illerde yapılan operasyonlarda ise 20 kişi tutuklandı.

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Son dakika: FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Yapılanması'na ağır darbe
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