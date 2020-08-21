Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SON DAKİKA müjde açıklaması geldi! "Karadeniz'de doğalgaz keşfettik"

Türkiye ve dünyanın merakla beklediği büyük müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından belli oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle büyük müjdeyi duyuran Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu resmen açıkladı.
TUNA-1 BÖLGESİ KIYIKÖY NEREDE, HANGİ İLDE?
Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." diye konuştu. Erdoğan, Akdeniz'den de müjdeli haberler beklendiğini söyledi. İşte Başkan Erdoğan'ın müjdeyi duyurduğu son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Aziz Milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baknalığı'mızın kıymettli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak için bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın temeli içinde çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji ile mümkündür. Hiçbir çatışma yoktur ki öyle ya da böyle gerisinde enerji yatmasın.
Son dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi müjde "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmiştir" | Video
"RABBİM BİZE GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜYÜKLÜKTE KAPI AÇTI"
Enerji sahaları için milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı bir düzen kurulmuştur. Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mağdur ve mazlumların yanına giderken, birileri doğrudan petrol tesislerine yönelmiştir. Aynısı ile Libya'da da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin yardımına koşarken, birileri petrol tesislerine koşuvermiştir. Biz insanlığımızı yitirmedik, hep önce kardeşlik, insanlık, dostluk, hak, hukuk ve adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalsın dedik. Rabbim, bize görülmemiş büyüklükte bir kapı açtı.
"BAKAN ALBAYRAK VE DÖNMEZ BUNU KARARLILIKLA UYGULADILAR"
Biz kiralama yöntemleri ile bu işin yürümeyeceğini gördük. Milli kuruluşlar ile çalışmaların yürütülmesini kararlaştırdık. 2017'de yeni baştan belirledik. O dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sonra gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bunu kararlılık ile uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemizin envanterine kattık.
"YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR İLE BU BAŞARIYA ULAŞTIK"
Bugün bize bu sevinci yaşatan Fatih ve diğer gemilerimiz ile bu alanda en büyük ülkeler arasında yer aldık. Dünya fiyatlarının bir hayli altında ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız araştırmaların maliyeti de oldukça düşüktür. Yerli ve milli imkanlar ile hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.
"320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFEDİLMİŞTİR"
Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı.
"BU KEŞİF ÇOK DAHA ZENGİN KAYNAĞIN YALNIZCA BİR PARÇASI"
Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır.
Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz.
Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi açıkladı! Türkiye'ye dev doğal gaz rezervi müjdesi | Video
BAŞKAN ERDOĞAN HEDEFİ AÇIKLADI
Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz. Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.
"TÜRKİYE AYAKTA DURABİLECEK GÜCE VE ENERJİYE SAHİPTİR"
Ülkemizin enerji sorununu çözmekte kararlıyız. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önem sayesinde ilerleme göstersek de, hala bu alanda ithalatçı pozisyonundayız. Cari açığın sebebi de bu değil mi? İhracatçı olana kadar bize durmak yok. Her kaynağın diğerinin tamamlayıcısı olduğunu unutmadan her alanda varlığımızı göstermeye kararlıyız. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde durabilecek güce ve kaynağa sahiptir.
"SAHADA DA MASADA DA CEVAPLARINI ALACAKLARDIR"
Yunanistan başta olmak üzere bu meselede karşımıza dikilenlerin hepsi haklı olduğumuzu biliyor. AB, Yunanistan'ı kışkırtıp üzerimize salarken, birliği yıprattığını görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.
Türkiye'den sahada da, masada da cevaplarını alacaklardır. Artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin.
Bu sürece öncülük eden Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ekipleri ile birlikte teşekkür ediyorum.
İŞTE TÜRKİYE'NİN ENERJİDE ATTIĞI TARİHİ ADIMIN HİKAYESİ! HER ŞEY 2015 YILINDA KURULAN BİR HAYALLE BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı koltuğuna oturduğu günden itibaren, milli enerji ve maden politikalarına ağırlık verdi. "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" sloganı ile yola çıkan Bakan Albayrak enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmek için güçlü politikaları devreye soktu, yerli ve milli sondaj gemilerinin alımını sağladı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2015 yılında kurduğu bir hayal ile başlayan Türkiye'nin enerjide attığı tarihi adımın hikayesi...
Türkiye, son yıllarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında attığı adımların meyvelerini almaya başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren özellikle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında 'atılamaz' denilen adımları attı. Türkiye'yi uluslararası enerji arenasında güçlü bir aktör olarak öne çıkarmayı hedefledi.
BAKAN ALBAYRAK MÜJDELİ GÜNLERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'ni Akdeniz'e uğurlama töreninde "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz." açıklamasında bulunarak bugünlerin sinyalini vermişti.
ENERJİ ALANINDA ÜLKEMİZİN MAKUS TALİHİNİ TARİHE GÖMDÜK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün "Bugün ülkemizin milli enerji politikası için tarihi bir gün. Bugün gururluyuz. Türkiye olarak ülkemizin geleceği açısından önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugün enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz bir süreçteyiz. Bizim için bu çok önemli bir övünç kaynağı." diye konuştu.
MİLLİ POLİTİKALARIN MEYVELERİ ALINMAYA BAŞLANDI: TÜRKİYE KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFETTİ
Ve Türkiye bugün tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." sözleriyle tarihi müjdeyi duyurdu.