Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SON DAKİKA müjde açıklaması geldi! "Karadeniz'de doğalgaz keşfettik"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz Milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baknalığı'mızın kıymettli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak için bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın temeli içinde çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji ile mümkündür. Hiçbir çatışma yoktur ki öyle ya da böyle gerisinde enerji yatmasın.

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"RABBİM BİZE GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜYÜKLÜKTE KAPI AÇTI"

Enerji sahaları için milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı bir düzen kurulmuştur. Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mağdur ve mazlumların yanına giderken, birileri doğrudan petrol tesislerine yönelmiştir. Aynısı ile Libya'da da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin yardımına koşarken, birileri petrol tesislerine koşuvermiştir. Biz insanlığımızı yitirmedik, hep önce kardeşlik, insanlık, dostluk, hak, hukuk ve adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalsın dedik. Rabbim, bize görülmemiş büyüklükte bir kapı açtı.

"BAKAN ALBAYRAK VE DÖNMEZ BUNU KARARLILIKLA UYGULADILAR"

Biz kiralama yöntemleri ile bu işin yürümeyeceğini gördük. Milli kuruluşlar ile çalışmaların yürütülmesini kararlaştırdık. 2017'de yeni baştan belirledik. O dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sonra gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bunu kararlılık ile uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemizin envanterine kattık.