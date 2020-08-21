Son dakika: Libya'da çok önemli gelişme! Başbakan Serrac'tan ateşkes talimatı...

Libya'dan sıcak bir haber geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükemeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Türkiye, Libya'da meşru hükümet Serrac'ın sonuna kadar yanında duracağını açıklamıştı. Mısır, BAE, Fransa, Rusya başta olmak üzere birçok ülke darbeci Hafter'i destekliyor.

Hafter'e Rusya'nın paralı askerler gönderdiği, Fransa'nın da benzer hamleler yaptığı sık sık belirtiliyor. Serrac, ülkedeki tüm güçlere silah bırakma talimatı verirken, gelecek cevap merak ediliyor.

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