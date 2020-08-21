Son dakika! Samsun''da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişinin Samsun'da oldukları bilgisini aldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İlkadım ilçesinde 3, Tekkeköy ilçesinde ise 1 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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