Ulaştırma Bakanlığı’ndan tur teknelerine sıkı denetim

Söz konusu denetimlerde, teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışma ile 319 gemi denetlenirken, mevzuat gereklerine uymadığı tespit edilen 16 gemiye de idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde, tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar yapılırken, tur öncesinde tüm tedbirlerin alınmasıyla ilgili kontrollerin yapılması gerektiği de belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun direktifleri ile denetimlerine kesintisiz bir şekilde devam edeceği ve ulaşım modlarında salgına karşı tedbirlerin taviz vermeden sürdürüleceği belirtiliyor.