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Amanoslar'da 3 ölü ele geçirildi! Yıldırım-5 Harekatı kararlılıkla sürüyor

Amanos Dağları’nda başlatılan Yıldırım-5 operasyonunda yaşanan sıcak temasta 3 ölü olarak geçirildi. Teröristlerin cesetleri indirilerek hastane morguna götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 01:18 ABONE OL
Amanoslar'da 3 terörist ölü ele geçirildi! Yıldırım-5 Harekatı kararlılıkla sürüyor
Amanos Dağları'nda başlatılan Yıldırım-5 operasyonunda yaşanan sıcak temasta 3 terörist ölü olarak geçirildi. Teröristlerin cesetleri Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ağustos tarihinde Amanos Dağlarında başlatılan Yıldırım-5 Harekatında öğle saatlerinde sıcak temas yaşandı. Çok sayıda asker, polis, İHA ve atak helikopterleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristler Amanos Dağlarından indirilerek hastane morguna götürüldü.

Teröristlerin saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.
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Amanoslar'da 3 terörist ölü ele geçirildi! Yıldırım-5 Harekatı kararlılıkla sürüyor
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