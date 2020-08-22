Anneler 1 yıldır evlat nöbetinde

Diyarbakır'da, Hacire annenin 22 Ağustos günü HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı ve çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin katılımıyla süren 'evlat nöbeti' birinnci yılını doldurdu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dörtbir yanından destek ziyaretlerin yapıldığı annelerin Kandil'e direnişi sayesinde aileler birer birer evladına kavuştu. Bugüne kadar Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melik Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan, Şahize Altınkaynak, Naime Dalmış ve Sait Açar Cemal Ertaş ve Sever Fidan olmak üzere 15 aile çocuğuna kavuştu. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki vatandaşların desteğiyle kısa sürede çığ gibi büyüyen HDP önündeki oturma eylemini halen 143 aile sürdürüyor.Geçen bir yıl içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP (Büyük Birlik Partisi) Lideri Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa Anneleri siyasetçiler, sanatçılar, Ankara ve İstanbul'da görev yapan anne gazeteciler, üniversite öğrencileri, din adamları, kanatta önderleri, Doğu ve Güneydoğu'daki 150 aşiret lideri, yazarlar, onlarca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden duyarlı vatandaşlar annelere destek ziyaretinde bulundu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde destek eylemleri, basın açıklamaları yapılırken, binlerce kişi anneleri ziyaret ederek destek verdi. Ancak yerel seçimlerde HDP ile birlikte hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener annelerin sesini duymadı. Halen evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiren aileler, terör örgütü PKK'dan çocuklarını alana kadar HDP il binası önündeki eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.