Fatih Altaylı Beşiktaş eski teknik direktörüne hakaretten yargılanacak!

Beşiktaş eski Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında televizyon programında sarf ettiği hakaret içerikli sözleri sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Fatih Altaylı 7 Ekimde yayınlanan programda Abdullah Avcı'yı hedef alan sert ifadeler kullanmıştı. Beşiktaşlı çalıştırıcının 'Teknik direktörlüğüm sorgulanamaz' sözlerini hedef alan Altaylı "Ulan hangi başarı" diye sözlerine başlarken şu ifadeleri kullanmıştı: "A Milli Takım'a gittin, madara olarak geri geldi. Çeşitli ilişkiler sayesinde Başakşehirspor'da 4 yıl kaldın. Bunların 2 yılında çuvalladın. En tepeden kollanarak, desteklenerek... Ne oldu, altına yaptın. Sen kim oluyorsun Abdullah Avcı başarıdan söz ediyorsun. Büyük bir ukalalık, züppelik içinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' diyor. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Pardon üst yapıda başarısı yok, altyapılarda var."

'GÜNEŞ'LE İLGİLİ KONUŞMADAN ÖNCE BESMELE ÇEK'

Abdullah Avcı'nın Avrupa'da madara olduğunu ve Şenol Güneş ile ilgili konuşabilmesi için önce besmele çekmesi gerektiğini ifade eden Fatih Altaylı, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in bile bu lafları etmediğini söyleyerek "Bu ne egodur kardeşim" yorumunu yaptı. Kimse 'en büyük benim' demekle en büyük olmadığını dile getiren Altaylı, 'Git işine kardeşim ya' diyerek Avcı ile ilgili sert eleştirilerde bulunmuştu.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Abdullah Avcı, Fatih Altaylı'nın sert ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikâyetçi oldu. Teknik adamın şikâyetinin ardından savcılık Altaylı hakkında soruşturma başlatarak söz konusu ifadeleri kullandığı programı inceleme altına aldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Altaylı'nın programda serf ettiği sözlerin hakaret suçunu işlediğine kanaat getirerek iddianame düzenledi. Hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan gazetece ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'500 BİN LİRALIK DAVA AÇTIM'

Abdullah Avcı Fatih Altaylı'nın ifadeleri sonrası 'Kamuoyuna Duyuru' başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Abdullah Mucib Avcı'ya karşı Fatih Altaylı'nın 7 Ekim 2019 tarihli Spor Saati Programı'nda sarf etmiş olduğu hakaret boyutuna varan sözleri neticesinde Fatih Altaylı'ya karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500.000 TL'lik manevi tazminat davası açıldığını kamuoyunun dikkatine sunarız."

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