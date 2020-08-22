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'te suyun renginin değişmesi

'daki sorunu giderek büyüyor. Haliç'ten her geçen gün çok daha kötü manzara fotoğrafları geliyor. Yosunlanan su, giderek siyahlaşmaya başladı.

AA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:42 ABONE OL
Haliç'te suyun renginin değişmesi

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.

Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.

Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.

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Haliç'te suyun renginin değişmesi
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