Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Iğdır'da vaka sayısı arttı, Valilik şikayet ve ihbar hattı kurdu

'da vaka sayısı arttı, Valilik şikayet ve ihbar hattı kurdu

Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şikayet ve ihbar hattı kurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 22.8.2020 09:52 ABONE OL
Iğdır'da vaka sayısı arttı, Valilik şikayet ve ihbar hattı kurdu
Iğdır Valiliği, ilde artan koronavirüs vakaları için yeni tedbirler almaya devam ediyor. Iğdır Valiliği insanlığı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 virüsünün hızla yayılmasını önlemek için temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaya ve uymayanların da uyarılmasına davet edilerek, bu konuda görülen ihlallerin, hayata geçirilen 155, 156 nolu numaranın yanı sıra 0505 177 26 11 whatsApp ihbar hattı'na iletebileceği belirtildi.
Bu hatta gelen mesajlar ilgili denetim ve kontrol birimlerince takibi yapılarak çözüme kavuşturulacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır'da vaka sayısı arttı, Valilik şikayet ve ihbar hattı kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA