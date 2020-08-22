Pençe-Kaplan’da teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemelerinin ise imha edildiğini duyurdu. Ayrıca bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğu açıklandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında hava destekli operasyonda ise 4 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada da, "Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.