SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 22 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 22 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 22 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 22 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de corona virüs tablosu | Video

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.

DÜNKÜ VERİLER

Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak.