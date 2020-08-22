SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli duyurdu: Işıkla avcılık yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklama ile balık avlama sezonunun Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerde 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Pakdemirli, "Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile içsularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır." dedi.

PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibari ile sona erecektir. Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile içsularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır.