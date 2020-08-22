SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler! Tebrikleri kabul etti...

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Erdoğan, 'Hedefi açıklıyorum' dedi, 2023'te Karadeniz doğal gazının milletin hizmetine sunulacağını belirtti. Başkan Erdoğan, tarihi keşfi duyurmasının ardından liderlerden tebrik geldi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI FİLİSTİN'İN BAŞARISI"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

"TÜRK HALKI İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"DOSTLAR, DOSTLARININ MUTLULUĞUNDAN VE REFAHINDAN MEMNUNİYET DUYAR"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Alvi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşifleri için dostlarımızı, Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ı ve Türkiye halkını tebrik etmeliyim. Dostlar, dostlarının mutluluğundan ve refahından memnuniyet duyar, Maşallah." ifadelerine yer verdi.

İktidar partisi milletvekili ve Ulusal Meclis Enerji Daimi Komitesi Başkanı İmran Hattak, Twitter'dan, "Karadeniz kıyıları açıklarında büyük bir doğal gaz rezervinin keşfinden dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, AA muhabirine yaptığı açıklamada keşfi, Türkiye için "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Hak, "Karadeniz kıyısı açıklarındaki büyük doğal gaz rezervinin keşfine dair bu güzel haberi duymak mutluluk verici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin hükümetini ve halkını Allah'ın bu büyük lütfu için kutluyorum. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanların duaları, her zaman sesini onlar için yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile beraber." dedi.

Doğal gaz rezervi keşfi, Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinde "Hayırlı OlsunTurkiye - #PakGreetsTurkey (PakistanTürkiyeyiKutluyor)" etiketiyle en çok konuşulan konular arasında yer alırken, kullanıcılar Ankara'yı tarihi keşfi için tebrik etti.

AZERBAYCAN ÇAVUŞOĞLUNU TEBRİK ETTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak doğal gaz keşfi dolayısıyla tebrik etti.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HENİYYE'Yİ KABUL ETTİ



Öte yandan Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti.