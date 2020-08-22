Son dakika: Köşe yazarlarından çarpıcı 'müjde' yorumu

Türkiye'nin önde gelen köşe yazarları Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, doğal gaz rezervinin büyüklüğü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı dönemindeki hamlelerini kaleme aldı.

Tarihi müjdenin ardından Milliyet Yazarı Güneri Civaoğlu, "Müjdeler olsun' başlığını atarken, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise, "Bu işin mimarı: Berat Albayrak" ifadelerini kullandı.

Köşe yazarlarından tarihi doğal gaz rezervi müjdesi yorumu "Bu işin mimarı: Berat Albayrak" | Video