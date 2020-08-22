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Son dakika: Köşe yazarlarından çarpıcı 'müjde' yorumu

Son dakika haberi: Başkan dün tarihi müjdeyi duyurdu. 'nin gelmiş geçmiş en büyük doğal gaz rezervi 'deki Sakarya gaz sahasında keşfedildi. 320 milyar metreküp büyüklüğünde rezerv 8 ila 10 yıl arasında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek. Tahmini değeri ise 65 milyar dolar. Başkan Erdoğan müjdeyi açıklarken, bölgede yeni gaz sinyalleri aldıklarını belirtmiş, "Devamı gelecek" demişti.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: Köşe yazarlarından çarpıcı 'müjde' yorumu

Türkiye'nin önde gelen köşe yazarları Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, doğal gaz rezervinin büyüklüğü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı dönemindeki hamlelerini kaleme aldı.

Tarihi müjdenin ardından Milliyet Yazarı Güneri Civaoğlu, "Müjdeler olsun' başlığını atarken, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise, "Bu işin mimarı: Berat Albayrak" ifadelerini kullandı.

Köşe yazarlarından tarihi doğal gaz rezervi müjdesi yorumu "Bu işin mimarı: Berat Albayrak" | Video

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Son dakika: Köşe yazarlarından çarpıcı 'müjde' yorumu
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