Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den Ege Denizi'nde eğitim açıklaması

Son dakika: 'den 'nde eğitim açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla ’nde eğitimler icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika: MSB'den Ege Denizi'nde eğitim açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: MSB'den Ege Denizi'nde eğitim açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA