Son dakika: MSB'den Ege Denizi'nde eğitim açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ot43Awsw1G— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2020
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi" denildi.