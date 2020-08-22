SON DAKİKA: Tarihi müjdenin ardından Fitch eli ile saldırıya geçtiler! Çok sert tepki: Zaten bozuk olan dengeleri yerle bir oldu

Nurettin Canikli, Twitter hesabından, Fitch Ratings'in skandal kararı ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Canikli, doğal gaz keşfinin ardından piyasalara yansıması muhtemel olumlu havanın Fitch eli ile engellenmeye çalışıldığını söyledi. Canikli, "Olan kadrolu baykuşlara oluyor. Zaten bozuk olan dengeleri, doğal gaz keşfi ile birlikte yerle bir oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Ayasofya'nın açılışından sonra yataklara düşenlerle birlikte matem ilahileri dinliyorlar." dedi.

CANİKLİ'DEN ÇOK ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Nurettin Canikli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor.

2) Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğalgaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır.

"BEKLENTİLERİN İYİLEŞMESİNİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

3) Tam da bu noktada Fitch devreye sokuluyor ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Fitch'in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususlar bugün ortaya çıkmış değil. Aylardan beri konuşuluyor.

4) Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha.

Fitch'in bu açıklamasını, Joe Biden'ın, Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefete destek verdikleri açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değildir.

"DEMEK Kİ OPERASYON YAPMAKTAN VAZGEÇMEMİŞLER"

5) Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler.

Bugüne kadar sonuç alamadılar. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık yapacakları hiç bir şey kalmadı. Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur.

"OLAN KADROLU BAYKUŞLARA OLUYOR"

6) Olan kadrolu baykuşlara oluyor. Zaten bozuk olan dengeleri, doğalgaz keşfi ile birlikte yerle bir oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Ayasofya'nın açılışından sonra yataklara düşenlerle birlikte matem ilahileri dinliyorlar.