Son dakika: Tarihi müjdeyi açıklamadan 1 saat önce! Dikkat çeken paylaşım...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi müjdeyi açıklamaya gitmeden 1 saat önce Eyüp Sultan'a gittiği anın fotoğrafı paylaştı. Altun'un paylaşımı binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünden... Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi...

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ MÜJDEYİ DOLMABAHÇE SARAYI'NDAN VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktıktan sonra Eyüp Sultan Camisi'nde Cuma namazı kılmıştı. Erdoğan, Cuma'nın ardından Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na geçti ve tarihi müjdeyi açıkladı.

Başkan Erdoğan, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında 320 milyar metreküp doğal gaz tespit ettiğini söyledi. Erdoğan'ın müjdesi Türkiye'de coşku ile karşılandı. Türkiye'nin tarihi boyunca doğal gaz miktarı 16.6 milyar metreküptü. Açıklanan rakam bunun tam 20 katı...