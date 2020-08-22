Tunceli İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Covid-19 kararları

Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , Covid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanan ve uygulamaya konulacak kararları alarak kamuoyuyla paylaştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, " İl salgın denetim merkezinin koordinasyonu valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısı, İlçe Salgın Denetim Merkezinin koordinasyonu ise kaymakam tarafından sağlanacak. İl/ilçe salgın denetim merkezlerinde denetim planlamasını yapmak, mahalle denetim ve işyeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen ihbar/şikayetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev yapmak üzere yeterli sayıda personel (valilik/kaymakamlık birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personeli vb.) görevlendirilecek. Covid-19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il/ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabilecekler. HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikayetler İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine (il merkezinde il salgın denetim merkezine) ulaştırılacak. İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak ihbarda/şikayette bulunan kişinin kimlik bilgileri saklı tutulacak ve yapılan işlem/denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilecek. Gerek mahalle gerekse işyeri denetim ekipleri işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından) yönelik daha önceki denetimlerin sonuçlarını İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden görebilecekler ve aykırılığın durumuna göre, hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine iletecek" denildi.

Açıklamanın devamında, "Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak. Covid-19 tanısı veya temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgileri Sağlık Bakanlığı "Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)" üzerinden İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilecek ve bu merkezlerce ilgili kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" görevlendirilecektir. Mahalle denetim ekiplerince yürütülen kontrol çalışmalarının sonuçları da aynı şekilde Sağlık Bakanlığına bildirilmesine, kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Mahalle Denetim Ekipleri ve İşyeri Denetim Ekiplerinin etkin yönetimi ile Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan karar ve belirlenen önlemlere vatandaşlarımızın, işyerlerinin, ticari taksilerin ve toplu ulaşım araçlarının uymalarının temininin sağlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.