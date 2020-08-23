Adliyede genç avukat aracını memurun üstüne sürdü! İddianame düzenlendi

İstanbul Barosu avukatlarından Aslıhan E., 2 Mart 2017 günü bir mahkemede görülecek olan duruşmaya katılmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesine geldi. Şahsi aracıyla E blok kapalı otoparkına giriş yapan avukat iddiaya göre aracını, uygunsuz bir yere park etmeye çalıştı.

ARABAYI ÜSTÜNE SÜRDÜ

Otopark görevlisi infaz ve koruma memuru ise avukatı uyararak, aracını boş bir alana park etmesini istedi. Taraflar arsında tartışma yaşandı. İddiaya göre yaşanan tartışma sırasında avukat görevli memurun üzerine aracı sürdü. Aracın temasıyla sendeleyen genç kadın, buna rağmen halen avukata oraya park edemeyeceği yönündeki ikazlarını sürdürdü. Aracıyla bulunduğu yerden uzaklaşan genç avukat memura yönelik "ruh hastası manyak" şeklinde sözler sarf etti.

İDDİANAMEDE DÜZENLENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan genç memurun ihbarı üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, avukat hakkında dava açılması için izin istendi. Bakanlığın olur yazı sonrası Özel soruşturma bürosu tarafından Av. Aslıhan E. hakkında, Hakaret, Görevi Kötüye Kullanma suçlarından iddianame düzenlendi. Mahkeme heyeti avukatı suçlu bulursa Aslıhan E. 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.