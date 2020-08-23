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Sözcüsü Çelik'ten 'daki orman yangınıyla ilgili açıklama

Sözcüsü , 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 22:15 Son Güncelleme: 23.8.2020 22:20 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki orman yangınıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.


Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Adana'da orman yangını

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki orman yangınıyla ilgili açıklama
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