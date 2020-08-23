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'da 4 operasyon: 8 zanlı tutuklandı

'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 13:46 ABONE OL
Antalya'da 4 operasyon: 8 zanlı tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ilıca ve Side mahallelerinde belirlenen 4 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 58 bin 760 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

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Antalya'da 4 operasyon: 8 zanlı tutuklandı
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