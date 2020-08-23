Başkan Erdoğan Giresun ve Rize'deki sel ile ilgili bilgi aldı

Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

SON DURUM;

Giresun'da etkili olan yağışlar sebebi ile birçok ilçede sel, heyelan ve su baskınları meydana geldi. Evleri ve dükkanları su basarken facianın olduğu noktalarda yaşam durma noktasına geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinde 1'i jandarma olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 11 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Bakan Soylu, 133 kişinin arama-kurtarma çalışmaları kapsamında kurtarıldığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

SON DAKİKA | Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı! İşte son durum...