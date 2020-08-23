Başkan Erdoğan İstanbul'da konuşuyor - CANLI

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

"SAVUNMA SANAYİİ DURAKLAMAYI KABUL ETMEZ"

Türkiye savunma alanında kararlı bir şekilde ilerliyor. Savunmada güçlü olmayan ülkelerin güvende olmaları ve ilerlemeleri mümkün değildir. Savunma sanayii duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileri gitmek, sürekli daha gelişmişi üretmek mecburiyetindeyiz. Her adım bir sonrakinin öncüsü olmak zorunda.

"MİLLETİMİZ OYUNLARI YILLARDIR BOZDU"

Ülkemizin bu gücünden ve hamlelerinden rahatsız olanlar özellikle buradan ülkemizi mahkum edebilmek için çabalıyorlar. Gizlemeye bile çalışmadıkları tuzaklar ve yöntemlerle her yolu deniyorlar. Hamdolsun milletimiz istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları yıllardır bozmuştur.

"GÖZLERİNİ 2023'E DİKTİLER AMA..."

Şimdi gözlerini 2023'e diktiler. Milletimiz o engin ferasetiyle inşaAllah 2023'te de hem içerideki hem dışarıdaki o faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Her oyunu bozarak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Sürekli çalışacağız. Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır.

"ARTIK EN İYİLER ARASINDAYIZ"

Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üretim listesinde 7 şirketle bulunmamız bunları rahatsız ediyor. Bizi de gururlandırıyor. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

"GELİN UÇAK GEMİMİZİ YAPALIM"

Türkiye dünyada savaş gemisi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biridir. Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var.