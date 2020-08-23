Başkan Erdoğan’a liderlerden tebrik yağıyor

Türkiye'nin Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfi dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a liderlerden tebrik yağıyor. Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına desteğini yinelerken, Abbas da doğalgaz keşfinden dolayı tebriklerini iletti. Abbas, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu söyledi. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştü. Zelenskiy, doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de, Twitter paylaşımında, "Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşifleri için dostlarımızı, Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ı ve Türkiye halkını tebrik etmeliyim. Dostlar, dostlarının mutluluğundan ve refahından memnuniyet duyar, Maşallah" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mektupta, doğal gaz keşfi nedeniyle kutladı. Aliyev, "Kardeş Türkiye'nin başarılarına kendi başarılarımız gibi seviniyoruz" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Karadeniz'deki gelişmeden sevinç duyduklarını belirterek, "Sayın Erdoğan'ın da vurguladığı gibi artık sırada Akdeniz vardır. Mutlaka başaracağız" ifadesini kullandı.Bu arada Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle de İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Başkan Erdoğan dün akşam Çengelköy Caddesi'nde bir restorana uğradı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve yemek yiyen Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığı selamladı.