FETÖ’nün TSK yapılanmasına 36 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesörlü ve büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 37'si muvazzaf 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonlarda, 34'ü muvazzaf, 47 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında 7'si görevden ihraç edilmiş astsubay olmak üzere 29 muvazzafın da bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı. Kocaeli'deki operasyonda ise FETÖ'ye ait kapatılan Bugün TV'nin haber müdürü ve spikeri olan, hakkında yakalama kararı bulunan Erkan Akkuş, yakalanarak tutuklandı.