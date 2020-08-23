Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasına vatandaşın verdiği tepkileri gösteren fotoğraflarları Twitter hesabından paylaştı. Albayrak paylaşımında "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak, 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde başlatılan sondaj çalışmalarından bugüne yapılan faaliyetlerin anlatıldığı bir videonun da yer aldığı başka bir paylaşımında ise "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinlerken duygulanarak ağlayan mobilyacı Rüstem Cengiz Yılmaz o anki hislerini anlattı. Yılmaz, "Memleketimiz zor günlerden geçiyor. Bugünlerde müjdeli habere ihtiyacımız vardı. Karadeniz'de olmasından dolayı da bilhassa sevindik. O an kendimi tutamadım, duygularıma hakim olamadım. Fotoğrafı görüp tebrik eden ve eleştirenler oldu. Eleştiren kardeşlerimize de Allah'tan inayet diliyorum ve onlarda inşallah gerçeği görürler. İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz" dedi. Bakan Albayrak'ın fotoğrafını paylaşmasını değerlendiren Yılmaz, "Çok duygulandım, teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin, ömürleri uzun olsun" diye konuştu.