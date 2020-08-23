HDP önündeki evlat nöbetinde kahreden bekleyiş; 13 yaşında kaçırdılar!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 356'ncı günde de sürüyor. Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 5 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

OKULA GİDECEKKEN DAĞA KAÇIRDILAR

5 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydeden baba Aydın, "Eğer oğlum benim sesimi duyuyorsa babasına dönsün. Gelsin adalete teslim olsun. Ben sabah işe giderken benim oğlum da çantasını, dosyasını alarak okula gitti. 13 yaşındaki çocuğu dağa götürdüler" dedi.

Son 5 yılda 8 bin 650 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi