Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri HDP önündeki evlat nöbetinde kahreden bekleyiş; 13 yaşında kaçırdılar!

önündeki evlat nöbetinde kahreden bekleyiş; 13 yaşında kaçırdılar!

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 356’ncı gününe girdi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.8.2020 13:51 Son Güncelleme: 23.8.2020 14:05 ABONE OL
HDP önündeki evlat nöbetinde kahreden bekleyiş; 13 yaşında kaçırdılar!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 356'ncı günde de sürüyor. Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 5 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

OKULA GİDECEKKEN DAĞA KAÇIRDILAR

5 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydeden baba Aydın, "Eğer oğlum benim sesimi duyuyorsa babasına dönsün. Gelsin adalete teslim olsun. Ben sabah işe giderken benim oğlum da çantasını, dosyasını alarak okula gitti. 13 yaşındaki çocuğu dağa götürdüler" dedi.

Son 5 yılda 8 bin 650 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP önündeki evlat nöbetinde kahreden bekleyiş; 13 yaşında kaçırdılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA