PKK’ya ilaç ve tıbbi malzeme sağlayan eczacıya 15 yıl hapis istemi

Lice İlçesinde eczacılık yapan ve teröristlerin tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladığı için tutuklanan Ç.D (45) hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın terör örgütü PKK ile organik bağ içinde olduğu, kod isim kullanarak terör örgütü içerisinde sağlıkçı rolünde faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Sanığın terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde hareket ederek bu yapıya dâhil olduğu belirtilen iddianamede, sanıkla ilgili bir PKK'lı ile gizli tanığın ifadelerine de yer verildi. PKK'lı itirafçı Hicran Berna Ayverdi eczacı Ç.D'yi fotoğrafından teşhis ederek şu bilgileri verdi:

"Kendisini Cemil kod adıyla tanıyorum. Ben Lice kırsalındaki Sisi bölgesinde hasta ve yaralı teröristleri tedavi etmek amacıyla bulunuyordum. İşim bittikten sonra beni bu kişiyle tanıştırdılar. Cemil diye bildiğim bu şahsın elinde içi ilaç ve tıbbı malzeme bulunan bir koli vardı. Bu kişi bana teröristlerin çok sık olarak diş, bel ve baş ağrıları çektiklerini, bu nedenle de onlara bol miktarda ağrı kesici ilaç getirdiğini söyledi. Bende kendisine örgüt üyelerine verilmek üzere tedarik etmesi için 2 ayrı ilaç ve tıbbi malzeme listesi yazıp verdim. O da en kısa sürede tamamlayacağını söyledi. Daha sonra benim bulunduğum yüksekçe tepeye elindeki ilaç dolu koliyi örgüt üyelerine vermek üzere yanımızdan ayrıldı."

Eczacı Ç.D ile ilgili gizli tanık ifadesine de yer verilen iddianamede, bu kişinin yaralı teröristleri tedavi ettiğini belirterek, "Lice'deki Devlet Hastanesinin sağ çaprazında Ç.D adlı kişinin kardeşlerinin işlettiği bir eczane vardır. Ç.D eczanede bulunur. Ancak örgütün yaralı teröristlerinin tedavisinde rol alır. Bu eczacı Tekin kod adlı kişiden talimat alır. Bu talimatları yerine getirir. Tıbbi malzemeler ve ilaçların örgüt için sağlanması konusunda en çok yardımda bulunan kişidir. Tekin Şimşek adlı terörist, tıbbi malzeme ve ilaçların hazırlanması ya da yaralı örgüt mensuplarının tedavilerinin yaptırılması için eczacı Ç.D'ye kendi kuryeleri aracılığıyla haber gönderir. Tıbbi malzemeleri temin ettirir. Örgütün kırsaldaki yaralılarının tedavisinde aktif rol alır" dedi.

İddianamede İzmir Gaziemir'de patlayıcı madde ile yakalanan bir teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanda da eczacı Ç.D'nin adı, soyadı ve telefon numaralarını içeren iletişim bilgilerinin ele geçtiği, sanığın bu nedenle 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Son 5 yılda 8 bin 650 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi