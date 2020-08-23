Siyasiler ve STK’lardan doğalgaz keşfi kutlaması: Tarihi bir dönüm noktası

Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yapmasını siyasiler ve uzmanlar değerlendirdi.Ülkemiz, milletimiz adına bu keşifte emeği geçen Fatih gemimizin personeline, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Cumhurbaşkanımıza ve bu çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye açısından bir dönüm noktası ve tarihi bir keşif oldu.Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek bu keşifte emeği geçenle gurur duyuyor, teşekkür ediyorum. Milli devlet iradesinin ortaya konmasıyla, kendi kendine yetebilen güçlü bir Türkiye artık hayal değil.Türkiye son dönemde çok güçlü bir enerji filosu oluşturdu ve şimdi meyvelerini topluyor. Türkiye'nin enerji konusunda ciddi bir dışa bağımlılığı vardı. Dünkü keşifle bu bağımlılığın kırılması yolunda büyük bir adım atıldı.Bu doğalgaz rezervi hem enerji açığımızı kapatmak hem cari açığımızı kapatmak için önemli.