Siyasiler ve STK’lardan doğalgaz keşfi kutlaması: Tarihi bir dönüm noktası

Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yapmasını siyasiler ve uzmanlar değerlendirdi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici:
Ülkemiz, milletimiz adına bu keşifte emeği geçen Fatih gemimizin personeline, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Cumhurbaşkanımıza ve bu çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye açısından bir dönüm noktası ve tarihi bir keşif oldu.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara:
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjide ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek bu keşifte emeği geçenle gurur duyuyor, teşekkür ediyorum. Milli devlet iradesinin ortaya konmasıyla, kendi kendine yetebilen güçlü bir Türkiye artık hayal değil.
SETA Enerji Araştırmaları Direktörü Kemal İnat:
Türkiye son dönemde çok güçlü bir enerji filosu oluşturdu ve şimdi meyvelerini topluyor. Türkiye'nin enerji konusunda ciddi bir dışa bağımlılığı vardı. Dünkü keşifle bu bağımlılığın kırılması yolunda büyük bir adım atıldı.
Mustafa Elitaş:
Bu doğalgaz rezervi hem enerji açığımızı kapatmak hem cari açığımızı kapatmak için önemli.