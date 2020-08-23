Son dakika: Bakan Albayrak'tan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili mesaj

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" dedi.

SON DAKİKA | Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı! İşte son durum...

SON DAKİKA | Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı! İşte son durum...