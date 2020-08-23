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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'daki felaketiyle ilgili mesaj

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , 'daki felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 14:19 Son Güncelleme: 23.8.2020 14:26 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili mesaj

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" dedi.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili mesaj
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